Milan, non tramonta la pista Rabiot: le condizioni

Adrien Rabiot è ancora senza squadra, nonostante tutti i maggiori campionati europei siano ormai ricominciati e il mercato sia vicino alla chiusura, tra meno di cinque giorni. Il francese non è privo di offerte: infatti, la Juventus aveva tentato di rinnovare il suo contratto, ma il classe 1995 ha deciso di cercare la migliore opportunità possibile, vagliando tra diverse proposte, nessuna delle quali lo ha evidentemente ancora soddisfatto.

C'E' ANCORA IL MILAN - Oltre alle voci dalla Premier League, in Serie A, dopo qualche corteggiamento da parte dell'Inter, anche il Milan ci ha fatto più di un pensiero: merito anche dei buoni rapporti tra l'entourage dell'ex PSG e il dirigente rossonero Geoffrey Moncada. Per questo motivo, non è da escludere che la pista possa riscaldarsi nel finale di calciomercato, anche se lo stipendio chiesto finora da Rabiot, da almeno 7.5 milioni di euro, è fuori dai parametri rossoneri e soprattutto questi ultimi dovrebbero liberare un posto per poterlo tesserare in Serie A, con Adli e Bennacer maggiori indiziati per partire.