Jashari ha chiesto al Bruges di andare al Milan nonostante l'interesse del Borussia Dortmund

Concluso l'affare Ricci, con le visite mediche che dovrebbero andare in scena nella giornata di mercoledì, il Milan sta lavorando a quello che è il grande obiettivo di Igli Tare per raccogliere il testimone di Tijjani Reijnders, ceduto al Manchester City. Stiamo parlando di Ardon Jashari, mezzala box to box del Bruges e della Nazionale Svizzera. Nell'ultima stagione ha realizzato 3 gol e fornito 4 assist in 35 presenze nella Jupiler League.

NUOVA OFFERTA - Nelle ultime ore il Milan ha migliorato l'offerta al Bruges a 30 milioni più 2 di bonus. Una proposta importante che però non è ancora quella giusta per il club belga che continua a volere più di 40 milioni per il cartellino del classe 2002. I contatti andranno avanti nelle prossime ore, il club rossonero è convinto di poter abbattere il muro del Bruges e continua ad andare avanti con la propria strategia.

JASHARI ALLEATO - Ardon ha già espresso a chiare lettere una volontà chiara: vuole il Milan. Con grande forza. Il ragazzo considera il club rossonero come quello ideale per continuare a crescere di pari passo con le proprie ambizioni. Un'intesa di massima sui termini contrattuali è già stato trovato, Tare è in un'ottima sintonia sia con gli agenti che con il giocatore stesso. E proprio questa ferma volontà può favorire il Milan: Jashari ha un'importante offerta dal Borussia Dormund ma vuole solo il Milan. Almeno per il momento.