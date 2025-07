Milan, nuova pista per il dopo Theo: niente Brown, occhi su Bard

Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un terzino sinistro per il post Theo Hernandez: sfumato su Archie Brown, occhi su Melvin Bard del Nizza ma non solo.

Salutato Theo Hernandez e sfumato definitivamente Archie Bronw – che è stato annunciato ufficialmente come nuovo rinforzo dal Fenerbahce di Josè Mourinho -, il Milan deve rimettersi sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro di livello che possa essere un degno sostituto dell’esterno difensivo transalpino in maglia rossonera. E dalla Francia spunta una nuova pista interessante.

I colleghi di Footmercato, infatti, riportano di un interesse da parte del Milan per Melvin Bard. Il classe 2000, in forza al Nizza, è uno degli altri profili tenuti sotto osservazione nel ruolo di terzino sinistro. Dalla Francia scrivono come la dirigenza rossonera si stia preparando per avviare la trattative con il Nizza: l’ex Lione ha un contratto in scadenza a giugno 2028 e ha attirato l’attenzione di vari club europei. Nella lista del Milan, in ogni caso, ci sono anche altri profili come Javi Galán dell'Atletico Madrid e Fabiano Parisi della Fiorentina.