Milan, nuovi contatti per Xhaka. Ecco il centrocampo che Allegri ha in mente

che sta nascendo. L'allenatore scelto dal neo-direttore sportivo Igli Tare e dalla proprietà per riscattare l'ultima disastrosa stagione e riportare il club rossonero ad una competitività immediataAll'interno del quale il Milan si sta muovendo cercando di venire incontro alle esigenze di un tecnico che ricerca maggiore equilibrio nella strutturazione della rosa e che sembra aver colto da subito la mancanza di una certa dose di leadership all'interno dello spogliatoio.

E così, dopo aver puntato in maniera convinta e con decisione su un campione assoluto come Luka Modric, protagonista di una trattativa lampo chiusa nello spazio di poche settimane, sempre per il centrocampo uno dei nomi più caldi sui quali la dirigenza rossonera sta lavorando è quello di Granit Xhaka. Appena insediatosi alla guida del Milan, Massimiliano Allegri ha evidenziato come una delle caselle da colmare nella sua mediana ideale sia quella di un regista arretrato con compiti di equilibratore. Esattamente le caratteristiche che appartengono al classe 1992, ex Borussia Monchengladbach ed Arsenal, oggi perno di un Bayer Leverkusen che, dopo l'addio di Xabi Alonso, rischia di perdere altri pezzi insieme a Wirtz e Frimpong.

VLAHOVIC E' LA PRIMA SCELTA DI ALLEGRI PER L'ATTACCO

Il giocatore svizzero è legato al club tedesco da un contratto che scade nel giugno del 2028 e vanta un rapporto solido con la dirigenza delle Aspirine.Al tempo stesso, informalmente Xhaka ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare un'ultima nuova sfida per la propria carriera e, dopo essersi distinto in due campionati di alto livello come Bundesliga e Premier League, sarebbe attratto dall'idea di chiudere il proprio percorso in Serie A.I contatti tra il suo entourage e il Milan sono stati frequenti nelle ultime settimane e si sono aggiornati anche nelle scorse ore, secondo quanto riporta Matteo Moretto. A conferma del forte desiderio di aggiungere pure il suo nome nel centrocampo che sta nascendo.

MILAN IN TRATTATIVA PER JASHARI, IL PUNTO

Un centrocampo che, perso Tijjani Reijnders, ripartirà ancora da Youssouf Fofana (filtra che Allegri lo intenda diversamente rispetto al ruolo che prima Fonseca e poi Conceiçao gli hanno ritagliato) e dall'investimento su un giocatore di maggiore prospettiva che, numericamente, andrebbe a rilevare sia l'olandese passato al Manchester City che un altro elemento in uscita come Musah. Il nome è quello di Ardon Jashari, mezzala classe 2003 di proprietà del Bruges sul quale Igli Tare si sta muovendo in prima persona per provare a bruciare la concorrenza. Un prospetto estremamente interessante sul quale anche la Juventus di Cristiano Giuntoli aveva messo gli occhi ma che oggi è un profilo passato in secondo piano con la conclusione del rapporto tra il club bianconero e il suo ex responsabile dell'area tecnica. In alternativa,i rossoneri sono anche su Simon Sohm del Parma e sul centrocampista spagnolo del Valencia, Javi Guerra (classe 2003).

PULISIC NON VEDE L'ORA DI LAVORARE CON ALLEGRI

Esperienza e gamba, sono questi i due concetti che il nuovo Milan a misura di Massimiliano Allegri va ricercando per la costruzione del centrocampo. Nuovi interpreti, nuovi equilibri e anche un nuovo modo di agire sul mercato, che non perde di vista l'importanza di “scommettere” su calciatori adatti alla filosofia del player trading (Jashari) ma che, rispetto al recente passato, non disdegna le operazioni da usato sicuro e dalla resa immediata. Perché un altro anno fuori dalla Champions League non è un'eventualità che i rossoneri vogliono prendere in considerazione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui