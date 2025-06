Milan, nuovo tentativo per Ricci: la formula e la posizione del Torino

Una sconfitta inaspettata, un ko fatale che ha reso vane le possibilità di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Il Milan esce dalla trasferta di Zagabria con le ossa rotta e con l’obiettivo finale di raggiungere la Top 8 della fase campionato della massima competizione europea svanito sotto gli occhi di una prestazione decisamente all’altezza delle aspettative dell’ambiente rossonero. La formazione di Conceicao dovrà immediatamente superare l’amarezza della sfida contro la Dinamo allenata da Fabio Cannavaro per gettarsi a capofitto sulla preparazione del derby contro l’Inter, valido per la 23a giornata di Serie A, e sugli ultimi giorni di mercato, dove la dirigenza meneghina dovrà andare all’assalto in primis di Santiago Gimenez come riferimento offensivo, dopo l'ormai prossima cessione di Morata al Galatasaray, e sonderà il terreno per un’altra pista che può diventare calda.

NUOVO TENTATIVO PER RICCI – Il Milan, infatti, sta valutando attentamente di coprire con una nuova pedina nella zona nevralgica del campo. In un centrocampo dove Reijnders e Fofana – in particolare – stanno facendo gli straordinari (con Bennacer, rientrato nell’ultimo mese, e Musah a fornire soluzioni alternative), serve nuova linfa vitale per rinfrescare il reparto. E tra le idee del board meneghino rimane sempre Samuele Ricci, centrocampista in forza al Torino. Secondo quanto riscontrato da Calciomercato.com, il Milan sta provando un nuovo tentativo per il classe 2001: la formula che verrà proposta dai rossoneri è un prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, rimane una pista complessa, vista la volontà dei granata di trattenere il giocatore almeno sino a giugno.

CONCORRENZA – I dirigenti del Milan hanno già avviato, nel corso di questa sessione invernale, i primi contatti sia con il club piemontese che con l’entourage del giocatore, il cui recente rinnovo sino al 2028 non cambia né frena i piani da parte della società di Via Aldo Rossi. La firma sul prolungamento è stato un riconoscimento importante, ma in caso di offerta importante (superiore ai 25 milioni di euro), è chiaro che Cairo si impegnerà a lasciarlo partire. Un gentlman agreement che ha portato sia il Milan che l’Inter a interessarsi su Ricci. I rossoneri sono attualmente in vantaggio sui nerazzurri, che non hanno ancora avviato i contatti su Ricci, ma attenzione a possibili inserimenti da parte di squadre estere che stanno monitorando il calciatore scuola Empoli. Il Milan ci riproverà, altrimenti tutto sarà rimandato a giugno in un’operazione da circa 30 milioni di euro.