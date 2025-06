Milan, obiettivo centrocampista: Ricci in pole nelle quote, idea Rabiot per Allegri

“La posizione a cui teniamo di più è il centrocampista davanti alla difesa, poi sistemeremo il resto”. Con queste parole il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha spiegato la priorità del calciomercato rossonero. Il nome in “pole” come nuovo “play”, secondo i bookmaker, è Samuele Ricci, reduce da buone stagioni al Torino, che lo hanno portato anche in Nazionale: l'approdo a Milanello si gioca a 1,40. La principale alternativa, in quota, è la pista che porterebbe Massimiliano Allegri a riabbracciare Adrien Rabiot, suo pupillo ai tempo della Juventus: l'arrivo del francese, ora all'Olympique Marsiglia, è proposto a 2,75. Più staccati, in lavagna, Morten Frendrup del Genoa, a 3,50, e il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, indicato a 6 in caso di addio alla Roma. Vale invece 8 volte la posta, su Goldbet, il cambio sponda, a Milano, dell'interista Davide Frattesi.