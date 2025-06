Milan, occhi su Ahanor del Genoa

Nome nuovo per il calciomercato del Milan, dato sulle tracce di Honest Ahanor. Secondo Sky, i dirigenti rossoneri sono molto interessati al terzino sinistro del Genoa. Classe 2008, è sotto contratto fino a giugno 2027.

Gilardino lo ha fatto esordire in Serie A da titolare lo scorso 28 settembre nella partita persa 3-0 in casa contro la Juventus, per poi inserirlo dalla panchina nella trasferta vinta 1-0 a Parma il 4 novembre. Dopo il cambio di allenatore a stagione in corso, Vieira lo ha fatto giocare nel finale di campionato per quattro gare consecutive contro Lazio, Como, Milan e Napoli. Dove Ahanor è andato in rete, causando l'autogoal del portiere Meret in occasione del momentaneo 1-1 (poi la partita è finita 2-2).

CHI E' HONEST AHANOR

Con il francese Theo Hernandez ormai destinato in Arabia Saudita all'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi, il Milan può prendere due nuovi terzini sinistri: un giovane di prospettiva come Ahanor e un elemento più esperto tipo l'ucraino dell'Arsenal, Oleksandr Zinchenko (classe 1996 ex Manchester City). Intanto in uscita i rossoneri cedono il giovane italiano Andrea Bozzolan (classe 2004) alla Reggiana in Serie B.