Milan, Okafor in uscita: primo no al Besiktas, il club rossonero spinge per la cessione a titolo definitivo

Okafor è tornato al Milan dopo il prestito al Napoli che non ha esercitato il diritto di acquisto a 23,5 milioni di euro. Noah ha richieste importanti da club turchi e brasiliani e andrà via: non rientra nei piani di Allegri

Si accende il mercato intorno a Noah Okafor. L'attaccante svizzero è tornato al Milan per fine prestito: nella sua esperienza al Napoli ha vinto sì uno Scudetto, ma senza lasciare un segno tangibile. Il club azzurro ha fatto decadere l'opzione di acquisto da 23,5 milioni, una cifra parsa fin da subito spropositata in relazione a quelle che sono state le performances dell'ex Salisburgo negli ultimi 12 mesi. Massimiliano Allegri ha già chiarito di non puntare su Noah Okafor e ora IglI Tare e i suoi agenti sono a lavoro per cercare una sistemazione adeguata.

NO AL BESIKTAS - Nelle ultime ore su Okafor si è fatto avanti in maniera concreta il Besiktas: l'offerta dei turchi è quella di un prestito oneroso con diritto e non obbligo di riscatto. Il Milan ha memorizzato le condizioni, le ha valutate internamente e ha deciso di rispedirle al mittente. In questa fase del mercato Tare e Furlani non hanno intenzione di accettare proposte per Noah a titolo temporaneo. L'unica eccezione sarebbe quella di una proposta in prestito ma con condizioni, facili, che possano portare all'obbligo di riscatto.

LE ALTERNATIVE - Con ogni probabilità Okafor sarà presente lunedì prossimo al raduno ufficiale del Milan. Sui social l'attaccante svizzero si mostra motivato e tirato a lucido dal punto di vista fisico. L'esperienza al Milan, però, sembra ormai chiusa definitivamente per diversi motivi. Il club rossonero spera che Flamengo e Fenerbahce possano portare delle offerte migliori per l'ex Salisburgo. Noah ha aperto al campionato turco mentre sarebbe meno entusiasta della possibilità di lasciare l'Europa per giocare in Brasile.