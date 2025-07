Milan, Okafor non supera le visite mediche con il Lipsia: affare saltato

Intoppo nella trattativa che stava per portare Noah Okafor dal Milan al Lipsia. Il giocatore svizzero - che ieri era partito da Milano con direzione Germania - non ha superato completamente le visite mediche di rito con il club della Red Bull.

L'affare era ormai fatto, come testimonia il viaggio dell'attaccante a Lipsia, ma si è arenato sulle visite propedeutiche alla firma. I due club stavano per mettere nero su bianco un prestito oneroso (di circa un milione) con diritto di riscatto in favore del Lipsia fissato a 24/25 milioni di euro. Difficile fin dall'inizio, la trattativa si era sbloccata nella giornata di lunedì quando Milan e Lipsia erano riusciti a trovare la quadra che mancava soprattutto per la cifra del riscatto. Si tratta di un duro colpo per il Milan che contava di aver chiuso l'affare: per il club, il giocatore è sano e pronto a giocare. Non verranno pubblicati comunicati sul suo mancato trasferimento.

I tedeschi avevano anche sollevato qualche dubbio sui suoi problemi fisici che ne stavano minando la stagione in corso e che ora tornano d'attualità. Lo svizzero infatti ha patito di recente una lesione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro.

Quale futuro ora per Okafor? Il giocatore dovrebbe quindi tornare in Italia a patto che, dopo ulteriori visite, il Lipsia non si convinca comunque a chiudere la trattativa. Con i rossoneri, ha un contratto fino al 2028 da 2 milioni di euro netti a stagione. Nel suo anno e mezzo in rossonero, ha giocato poco, diventando ben presto un comprimario, spesso partendo dalla panchina ed entrando solo nel finale. Il suo bilancio col club è di 52 partite, 5 gol e 7 assist. Era stato prelevato per circa 15 milioni di euro nell'estate 2023 dal Salisburgo. In aeroporto, prima di imbarcarsi sul volo, Okafor aveva detto: “Nella vita non si sa mai, magari ci rivedremo. Per me è stata la scelta migliore. Grazie ai tifosi del Milan, lascio un posto che sarà per sempre nel mio cuore”.