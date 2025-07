Milan, Okafor resta in uscita: la situazione

Noah Okafor è tornato a Milano ieri notte dopo che è naufragata la sua cessione, in prestito con diritto di riscatto, al Lipsia. L'attaccante svizzero era visibilmente deluso per quelli che sono stati giorni particolari e ha dichiarato di non essere a conoscenza di quello che sarà il suo futuro dopo che il club tedesco aveva deciso, a sorpresa, di non procedere alla definizione dell'affare nonostante le visite mediche già sostenute in Germania.

OKAFOR IN USCITA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan non ha cambiato idea su Okafor che resta in uscita. Per il club rossonero l'ex Salisburgo è clinicamente guarito dal problema al flessore accusato un mese e mezzo fa ed è abile e arruolabile per qualsiasi club. Nelle prossime ore, Moncada avrà un confronto con gli agenti del classe 2000 per pianificare le prossime mosse.

INTERESSE DALL'ESTERO - Okafor lascerà il Milan entro il tre di febbraio, da capire se in prestito o a titolo definitivo. Il club è convinto di trovare una sistemazione al giocatore che non rientra nei piani di Sergio Conceicao. La cessione di Okafor servirà al Diavolo anche per liberare un posto in lista, si lavora all'estero (soprattutto tra Germania e Premier League) per trovare la miglior soluzione possibile.