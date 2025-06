Che fine ha fatto Divock Origi? È fra le tante domande che il popolo rossonero si sta ponendo nel corso di questa infuocata estate - con la prossima sessione di mercato che inizierà ufficialmente in data 1° luglio -, ma che ha visto il Milan grande protagonista con la definizione degli arrivi di Samuele Ricci dal Torino e di Luka Modric a parametro zero dal Real Madrid. Ma torniamo al quesito iniziale: dell’attaccante belga sembravano essersi perse le tracce (non è mai sceso in campo nella stagione appena trascorsa), ma negli ultimi giorni il suo nome è tornato a circolare negli uffici del club di Via Aldo Rossi.

L’INCONTRO – Nel corso degli scorsi giorni (precisamente giovedì 26 giugno), infatti, Origi ha incontrato il nuovo direttore sportivo Igli Tare a casa Milan per discutere della risoluzione del contratto. Ricordiamo che l’ex attaccante del Liverpool è legato alla società rossonera da un accordo sino al 30 giugno 2026 con un ingaggio netto pari a 4 milioni di euro – che al lordo, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita, portano la cifra a essere di circa 5,2 milioni -.

RICHIESTA PRECISA – La risoluzione del contratto sembra essere l’unica strada percorribile per entrambe le parti, dato che il Milan continua a vedere Origi come un esubero, un giocatore totalmente fuori dal progetto meneghino e anche dal nuovo corso targato Massimiliano Allegri. La novità di oggi, come raccolto da Calciomercato.com, sussiste nella richiesta da parte del belga nei confronti del Milan: il centravanti arrivato nell’estate 2022 nel capoluogo lombardo ha infatti richiesto il 50% del suo attuale ingaggio (si parla quindi di 2 milioni di euro) come buonuscita per liberarsi del contratto che lo lega per un anno ancora ai rossoneri.

TEMPO AL TEMPO – Servirà tempo e almeno un altro vertice fra le parti per discutere di questa complessa situazione. Sono previsti nuovi contatti e incontri nei prossimi giorni per trovare la quadra sotto ogni punto di vista e permettere così a Origi di svincolarsi e pensare a nuova avventura professionale e al contempo acconsentire al Milan di liberarsi di un pesante ingaggio a bilancio.