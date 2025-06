Milan, Origi incontra Tare in sede: la situazione

Di Divock Origi si erano perse le tracce da più di un anno. Sotto contratto con il Milan, il centravanti belga non è mai sceso in campo in gare ufficiali nella scorsa stagione. Un flop clamoroso che passerà alla storia come uno dei peggior acquisti del Milan di sempre.

INCONTRO IN SEDE - Nel primo pomeriggio di giovedì 26 giugno, Origi ha incontrato Tare a casa Milan per discutere della risoluzione del contratto. Divock, infatti, è legato al club rossonero da un accordo fino a luglio 2026. Al club rossonero l’ex nazionale belga costa 4 milioni di ma al lordo sono 5,2 perché il Milan aveva usufruito del decreto Crescita.

FLOP - Maldini era convinto di aver fatto un grande affare quando il 5 luglio gli aveva fatto firmare un contratto di 4 anni a parametro zero dal Liverpool. Sempre alle prese con problemi di peso, la prima stagione di Origi in rossonero era stata caratterizzata dai problemi con il goal e con Pioli. Poi il prestito al Nottingham Forest con 22 spezzoni di partita e zero gol prima di una stagione da inattivo tra Firenze e Roma. Ora i titoli di coda…

SERVE TEMPO - Nonostante l'incontro avvenuto oggi a Casa Milan tra l'attaccante rossonero e il ds Tare, servirà almeno un altro vertice tra le parti per sbrogliare una situazione complessa. Sono, infatti, previsti nuovi incontri nei prossimi giorni per cercare di trovare la quadratura.