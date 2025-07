Chi, se non Paolo Maldini può arrogarsi un posto in prima fila nelle celebrazioni per i 125 anni del Milan? La festa in questione avrà luogo domenica 15 dicembre e parteciperanno alcuni dei nomi più importanti della gloriosa storia rossonera, giunta a cinque quarti di secolo, ma in questa parata di stelle non brillerà quella più luminosa.

Maldini, ex direttore tecnico rossonero ma soprattutto ex capitano di mille battaglie sul campo, in difesa tra il centro e i fianchi della retroguardia, non ha accettato l'invito fattogli pervenire dalla società. E' possibile fare supposizioni su quale possa essere il motivo di tale rifiuto, visto che il rapporto tra Paolo e la nuova proprietà rossonera si è rotto nell'estate del 2023, un anno dopo la vittoria dell'ultimo Scudetto. Da quel 6 giugno, RedBird è andata avanti per la propria strada e così ha fatto Maldini, che nel frattempo è rimasto fermo, senza assumere nuovi incarichi per altre realtà.

Assente anche Fabio Capello, per motivi personali, e un’altra leggenda del club come Gianni Rivera. A scorrere la lista poi si scorgono altre defezioni eccellenti come quelle di Sacchi, Ronaldinho, Cafu, Dida e Kaka', tra gli altri. Non ci dovrebbero essere anche Nesta e Galliani, impegnati a seguire la loro attuale squadra, il Monza che scende in campo a Lecce in mattinata. Secondo MilanNews inoltre al momento non ci sarebbero segnali di un arrivo del proprietario Gerry Cardinale.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA DI FESTA CON MILAN-GENOA

Questa la lista completa dei grandi campioni del passato che saranno presenti all’evento:

Marco van Basten

Ruud Gullit

Frank Rijkaard

Alexandre Pato

Clarence Seedorf

Filippo Inzaghi

Christian Abbiati

Pietro Paolo Virdis

Filippo Galli

Alberico Evani

Mauro Tassotti

Roberto Donadoni

Demetrio Albertini

Massimo Ambrosini

Alessandro Costacurta

Serginho

Marek Jankulovski

Cristian Brocchi

Cristian Zaccardo

Stefano Eranio

Riccardo Montolivo

Dario Simic

Martin Laursen

Giovanni Galli

Marco Borriello

Massimo Oddo

