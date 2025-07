Milan, Paratici in pole: i contatti con la dirigenza e il triangolo con Allegri

Si cambia in casa Milan. Si cambia guida tecnica, si cambiano uomini nella dirigenza. La stagione 2024/2025 è stata troppo brutta per non portare a rivoluzioni – anche se potrebbe concludersi con un’insperata rimonta in zona Champions – e così sarà già tra qualche settimana quando alcuni dei nodi al pettine verranno sciolti. Prima c’è da individuare il prossimo ds, la figura nuova da inserire nei quadri, poi questi, insieme all’ad Giorgio Furlani, dovrà scegliere il prossimo allenatore, visto che l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera è già ai titoli di coda.

IL FAVORITO - Come detto, prima verrà scelto il direttore sportivo. Sono tre i profili in vantaggio sugli altri: Tony D'Amico, Igli Tare e Fabio Paratici. E quest’ultimo è quello in pole position in questo momento. Negli ultimi giorni, come riportato da calciomercato.com, c'è stata una cena con Massimiliano Allegri, proprio uno dei nomi accostati alla panchina rossonera per la prossima stagione. In realtà tra i due non si è parlato di Milan, chiaramente, ma quella è stata l’occasione per risolvere alcune incomprensioni passate e per ricreare una nuova e buona sintonia.

IL TRIANGOLO - Prossimo a tornare disponibile, dopo il deferimento per il caso Plusvalenze, l’ex Juventus, Sampdoria e Tottenham è un profilo che accontenta tutti in casa Milan. Nelle scorse settimane Paratici si era incontrato con Ibrahimovic e Cardinale, negli ultimi giorni invece, come riporta Repubblica, ci sarebbe stato anche un contatto a Milano con Furlani che, come si è appurato di recente, sarà colui il quale avrà l’ultima parola nelle prossime decisioni del club. Paratici, dal canto suo, ha aperto ai rossoneri, voglioso com’è di tornare in ballo. Secondo il quotidiano, potrebbe iniziare da consulente esterno, prima di diventare operativo a tutti gli effetti. Il triangolo Furlani-Paratici-Allegri diventa sempre più concreto e potrebbe quindi aprire una nuova era al Milan.