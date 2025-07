Milan, Paratici vota un tecnico italiano: Allegri, Conte e De Zerbi i candidati, la situazione caso per caso

Fabio Paratici al Milan, avanti tutta. Come anticipato dalla nostra redazione (LEGGI QUI), nel club rossonero non era in atto un vero e proprio casting per il ruolo di direttore sportivo perché i contatti andavano con un solo candidato che risponde al nome di Fabio Paratici. Almeno tre incontri erano già andati in scena tra l'ex Juventus e il CEO rossonero Giorgio Furlani, mancava solo quello definitivo per siglare un accordo totale che, secondo i piani, verrà trovato nelle prossime 24 ore. E la presenza di entrambi i protagonisti a Londra va tutta in questa direzione.

MILAN ITALIANO - London calling. Nella capitale inglese sta nascendo il nuovo Milan con Fabio Paratici e Giorgio Furlani che stanno definendo anche quello che sarà il nuovo team di lavoro. Di sicuro il Diavolo avrà una forte impronta italiana. In primis l'allenatore e in questo caso sì, ci sarà un vero e proprio casting con diversi attori pronti a dire la propria. L'obiettivo però è anche quello di ampliare il gruppo dei Gabbia e Florenzi con giocatori già nel giro della nazionale italiana. E il Tottenham? Il legame di stima reciproca tra Fabio Paratici e Daniel Levy è forte ma non inciderà su una decisione presa ormai da un mese. Fabio Paratici ha sempre dato priorità al Milan e la sua volontà sarà presto accontentata.

TRE NOMI - Anticipare i tempi nel calciomercato è fondamentale e un dirigente esperto come Fabio Paratici conosce le regole del gioco. Ecco perché l'ex Juventus è già al lavoro per quello che sarà il prossimo tecnico. Nulla di definitivo, sia chiaro, perché si tratta di una scelta delicata e oggi i tempi non sono maturi. Ma le idee ci sono e con loro anche diverse strategie: la recente cena con Max Allegri è servita per sistemare qualcosa che era rimasto in sospeso, il tecnico livornese è sicuramente un candidato per un clamoroso ritorno sulla panchina rossonera. Il suo profilo piace, molto, anche a Giorgio Furlani. In lista c'è anche Antonio Conte, probabilmente il candidato forte di Fabio Paratici. pista molto complicata ma in piedi. Resta in quota anche Roberto De Zerbi anche se, allo stato attuale, rimane un outsider di grandissimo livello.