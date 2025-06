Milan, derby di mercato con l'Inter per Leoni: la richiesta del Parma

Amici mai per chi ama la propria metà del Naviglio. Una rivalità sana quella tra Milan e Inter che si riversa anche sul mercato. Leoni, talentuoso difensore centrale del Parma, ha acceso la competizione rossoneri e nerazzurri. Ausilio e Baccin si sono mossi per primi con il club ducale nella figura del direttore generale Cherubini, Tare proverà a recuperare il terreno nei prossimi giorni.

FATTORE MISTER - Da una parte c’è Chivu che lo allenato e valorizzato nella seconda parte della scorsa stagione, dall’altro Allegri che lo ha osservato diverse volte dal vivo al Tardini rimanendone molto colpito per qualità tecniche e personalità. In ogni caso Leoni sceglierà una squadra dove sarà protagonista sin da subito a dispetto dei 18 anni di età.

VALUTAZIONE - Il Parma per Leoni parte da una richiesta di 25 milioni di euro e non intende scendere oltre i20 milioni con relativi bonus. Per Il Milan il difensore italiano è in cima alla lista per un’operazione che desidera portare a termine a prescindere da quello che sarà il destino di due giocatori ritenuti cedibili come Thiaw e Tomori. Il Diavolo sa che in questo momento l’Inter è meglio posizionata perché è sul ragazzo da almeno un anno, ma questo aspetto non spaventa più di tanto la dirigenza rossonera.