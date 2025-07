Milan, parte la caccia al centravanti: spunta l'idea Boniface

Tra le ipotesi sondate da Igli Tare per completare il reparto offensivo, spunta anche la candidatura del centravanti del Bayer Leverkusen. Il suo prezzo oggi è più abbordabile

Oggi testa al centrocampo, ma uno degli innesti di maggiore importanza che il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri e Igli Tare ha in mente è un centravanti con caratteristiche “alla Giroud” che si completi e si metta in concorrenza con l'unico numero 9 attualmente in rosa, il messicano Santiago Gimenez. Lo ha dichiarato nelle scorse settimane il neo direttore sportivo rossonero e anche nei fatti sono diverse le piste sulle quali il club è al lavoro per consegnare al tecnico livornese la soluzione migliore. Dusan Vlahovic resta un'ipotesi da ultime settimane di mercato, a patto che il calciatore della Juventus rinunci alla pretesa di continuare a percepire i 12 milioni di euro netti garantiti dal suo ultimo anno di contratto, mentre Darwin Nunez è il grande sogno ma ha costi proibitivi (cartellino superiore ai 50 milioni di euro) che spaventano pure il Napoli. E così, all'orizzonte, si affacciano nuovi profili.





Uno di questi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, risponde al nome di Victor Boniface, attaccante classe 2000 in forza al Bayer Leverkusen dall'estate del 2023. Dopo una prima stagione di altissimo livello in Bundesliga – coronata da 21 goal in 34 partite e dalla vittoria del campionato – e in Europa League, il giocatore nigeriano è stato particolarmente condizionato dagli infortuni nell'ultima annata, in cui ha chiuso con 27 presenze complessive e un bottino di 11 reti. Nonostante il contratto ancora lungo (scadenza nel 2028), proprio la recente propensione a problemi di natura muscolare, ha fatto calare la valutazione dell'ex Unione Saint-Gilloise, che circa sei mesi fa aveva sfiorato il trasferimento in Arabia Saudita – all'Al-Nassr – per 70 milioni di euro e che attualmente può partire per circa 40.





Il Milan lo conosce bene, avendolo seguito sia durante il suo periodo norvegese col Bodo/Glimt e successivamente in quello di consacrazione nel campionato belga. Il club rossonero e Boniface si sono peraltro incrociati nel corso della passata stagione, quando la squadra allenata all'epoca da Paulo Fonseca cadde a Leverkusen, in un match di Champions League, proprio sotto i colpi del centravanti africano, autore della rete decisiva. La sensazione è che il Milan, che per stanziare una cifra importante per il nuovo attaccante ha bisogno in primis di fare cassa attraverso le cessioni degli esuberi, si concentrerà su questo dossier soltanto nel mese di agosto.





Nel frattempo, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, i primi contatti esplorativi con l'entourage di Victor Boniface sono stati fatti, per sondare una sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Italia. Da considerare l'atteggiamento che avrà il Bayer Leverkusen, che ha operato molto in uscita in questa prima fase del mercato, privandosi di pedine importantissime come Frimpong e Wirtz (oltre allo svincolato Tah), e che al Milan ha già chiuso la porta in faccia per Granit Xhaka. Al tempo stesso, la scelta di puntare già nell'ultima stagione su Patrik Schick e di pensare ora al rinnovo del suo contratto può essere interpretato come un segnale di apertura verso un'eventuale uscita di Boniface.