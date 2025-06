Milan, Pellegrino ufficiale al Boca Juniors: giocherà il Mondiale per Club

Marco Pellegrino è ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors. Il club argentino infatti ha ufficializzato l'arrivo del laterale classe 2002 dal Milan attraverso i propri canali ufficiali: con il sodalizio meneghino il difensore ha registrato una sola presenzain prima squadra, nella Serie A 2023/24 (e due con la Primavera), prima delle esperienze in prestito con Salernitana, Indipendiente e Huracan. Gli Xeneizes hanno vinto la concorrenza di altri club argentini tra cui proprio l'Huracan.

LE CIFRE - Il Milan incasserà 4,5 milioni di base fissa dal Boca Juniors e avrà diritto al 10% sulla futura rivendita per il difensore argentino, che era arrivato in rossonero nell'agosto del 2023 per una cifra di 3 milioni dal Platense.

MONDIALE PER CLUB - Il 2002 inoltre prenderà parte al Mondiale per Club che si terrà negli Stati Uniti tra il 14 giugno e il 13 luglio 2025, dove la Azul y Oro se la vedrà contro Auckland City, Bayern Monaco e Benfica nel gruppo C della rassegna iridata.

