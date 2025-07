Milan, perché l'Al Hilal non ha ancora annunciato Theo Hernandez

Dietro alla scelta di non ufficializzare il trasferimento del francese al Milan c'è una strategia chiara

Nessun problema. Theo Hernandez lascerà il Milan dopo sei stagioni per vestire la maglia dell'Al Hilal. Arrivato dal Real Madrid nel 2019, il terzino francese ripartirà da una nuova avventura, nel campionato saudita. L'affare da 25 milioni di euro più bonus non è in dubbio, l'annuncio del trasferimento non è ancora arrivato per una ragione precisa.

L'Al Hilal in questo momento è impegnato nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove ha raggiunto, grazie al sorprendente successo contro il Manchester City, i quarti di finale e non intende ufficializzare nuovi arrivi durante il torneo. Una volta che l'avventura negli States sarà terminata arriveranno i comunicati del caso. Vanno ultimati solo gli ultimi passaggi formali, ma l'affare non è a rischio. Theo Hernandez è una precisa richiesta di Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter, alla guida dell'Al Hilal dall'inizio di giugno.