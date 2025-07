Milan, perché l'8° posto può cambiare la stagione: l'incrocio con la Coppa Italia, campionato fondamentale

L’euforia della vittoria del derby da parte ormai del passato per il Milan di Sergio Conceicao, impegnato fra poche ore nella sfida in quel del Penzo di Venezia contro la formazione arancioneroverde. Una partita da non sottovalutare per i rossoneri che se la vedranno contro gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco, chiamati a continuare l’ottimo periodo di forma – caratterizzato da un successo e due pareggi nelle ultime tre giornate – per proseguire nella rincorsa a una salvezza che, sino a poche settimane fa, sembrava insperata. Match delicato, dunque, per il club di Via Aldo Rossi che, dopo aver centrato l’accesso all’atto finale della Coppa Italia grazie al 3-0 rifilato all’Inter, deve riprendere una corsa in campionato che si è interrotta con il ko casalingo contro l’Atalanta. Se l’accesso all’Europa tramite la Serie A sembra alquanto improbabile per il Milan – con sole cinque giornate a disposizione, il distacco dal 6° posto e dal pass per la Conference League dista 8 punti -, i rossoneri devono concentrarsi almeno sul recuperare lo svantaggio di 5 lunghezze sulla Fiorentina per agguantare l’ottava posizione.

IL NODO COPPA ITALIA – Il motivo? Entrare nelle prime 8 della graduatoria in Serie A vuol dire qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Coppa Italia ed entrare dunque nel tabellone del torneo solamente a campionato già iniziato e con la stagione che si avvia verso l’inizio della sua seconda parte. Nel caso in cui, dunque, il Milan non riuscisse a centrare l’obiettivo di rientrare fra le prime 8 della classifica, si ritroverebbe costretto a vincere la corrente edizione del torneo nazionale (si trova in finale e il 14 maggio si giocherà il titolo contro il Bologna di Vincenzo Italiano – allenatore nel mirino dei rossoneri per il futuro – e dell’ex capitano Davide Calabria) per evitare di cominciare la propria prossima stagione già dai primi di agosto con i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025/26. In sostanza, per non avere a che fare con uno scenario che, quest’anno, ha visto il Napoli protagonista, il Milan dovrebbe vincere la Coppa Italia o arrivare almeno ottavo in campionato.

IL REGOLAMENTO – In tal senso, fa fede il comunicato ufficiale del 27 maggio 2024 della Lega Serie A che va a enunciare il regolamento della Coppa Italia Frecciarossa per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27. Al paragrafo 1 (formazione del tabellone) della sezione 3 (formula di svolgimento), la Lega Nazionale Professionisti di Serie A afferma quanto segue. “Tutte le Società sono posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 44. Le Società partecipanti entrano nella competizione in tre momenti successivi:

a. 8 Società a partire dal turno preliminare;

b. 28 Società a partire dai trentaduesimi;

c. 8 Società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale.

La formazione dei suddetti gruppi di Società avviene sulla base di un ranking sportivo (di seguito il “Ranking”) determinato tenendo conto dei risultati conseguiti dalle 44 Società partecipanti alla Competizione nei rispettivi Campionati della stagione precedente, come segue:

a. Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente;

b. 1) Società che, nella stagione sportiva precedente, hanno acquisito il diritto di partecipare alla UEFA Champions League o alla UEFA Europa League o alla UEFA Europa Conference League nella stagione di disputa della Competizione, secondo l’ordine di classifica in Campionato; 2) Società classificatasi all’8° posto in Serie A nella stagione sportiva precedente, qualora la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa nella stagione sportiva precedente rientrasse tra quelle di cui al punto b. 1;

c. Società classificatesi dal 9° fino al 17° posto in Serie A nella stagione precedente e le 3 Società promosse dalla Serie B alla Serie A al termine della stagione precedente, secondo l’ordine di classifica in Campionato al termine dei play-off (laddove previsti);

Inoltre, alla sezione “Criterio formazione tabellone”, la Lega Serie A spiega.

“Posizione tabellone da 1 a 8: prime 8 Società del Ranking, denominate “Teste di Serie”, che fanno il loro ingresso in tabellone a partire dagli Ottavi di Finale, prevedendo l’assegnazione in tabellone del n. 1 alla Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa e del n. 2 alla Società vincitrice del Campionato di Serie A nella stagione sportiva precedente. Nel caso in cui la Società vincitrice del Campionato di Serie A coincidesse con la Società vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa, la posizione n. 2 in tabellone sarà assegnata alla Società classificatasi al 2° posto nel Campionato di Serie A nella stagione sportiva precedente. Le posizioni in tabellone sono assegnate in base all’ordine di classifica in Campionato nella stagione sportiva precedente con l’attribuzione di un numero, con l’avvertenza che negli Ottavi di Finale le Società in oggetto non possono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocare in casa la gara unica, e determinano anche l’eventuale disputa in casa della gara dei quarti e l’ordine di disputa delle semifinali.

Da 9 a 24: Le rimanenti 12 Società del Campionato di Serie A della stagione in corso unitamente alle 3 Società retrocesse dalla Serie A secondo l’ordine di classifica in Campionato e la Società perdente la finale dei play–off per la qualificazione al Campionato di Serie A della stagione sportiva in corso, che fanno il loro ingresso nel tabellone della Competizione a partire dai trentaduesimi. Le posizioni in tabellone sono assegnate in base all’ordine di classifica in Campionato nella stagione sportiva precedente, con l’avvertenza che le Società in oggetto non possono incontrarsi tra loro e hanno diritto di giocare in casa la gara unica dei trentaduesimi”.

CAMPIONATO ANCORA IMPORTANTE – Ne consegue che, come affermavamo, il Milan ha due strade per trovare l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia che sarà: vincere la coppa (sarebbe il 51° trofeo della storia del Diavolo e garantirebbe quasi 18 milioni di euro più nelle casse dei meneghini) o arrivare almeno 8° in campionato. La gara secca con il Bologna sarà fondamentale anche per strappare un pass alla fase campionato dell’Europa League 2025/26 e giocare del calcio continentale nella stagione che verrà, ma è altrettanto importante non sottovalutare i prossimi impegni di campionato – a partire dalla sfida di Venezia di oggi – con Genoa, Bologna, Roma e Monza per non assumersi il rischio di cominciare la stagione in anticipo con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia i primi di agosto e dover dunque rimodulare la preparazione e le strategie sul mercato. Tra campionato e coppa, il Milan si gioca un pezzo di futuro già da Venezia.