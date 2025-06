Milan, Pioli: 'La protesta dei tifosi? Avranno le loro motivazioni. Il cambio di Leao? Troppo poco dentro l'area'

Il Milan non sa più vincere. Finisce 3-3 contro il Genoa nella 35esima giornata di Serie A, nel surreale clima di San Siro dato dallo sciopero della Curva Sud (LEGGI QUI).

Al termine della partita, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato a DAZN: "Siamo partiti male, i primi 15-20 minuti non abbiamo avuto la giusta compattezza. Dopo abbiamo fatto la partita, creando e sbagliando tantissimo. Non è questione di impegno, è questione che avevamo preso una partita con grande generosità e grande qualità, avevamo creato anche tanto. Il pareggio si poteva evitare per come stavamo in quella situazione".

LA REAZIONE IN UN CLIMA SURREALE A SAN SIRO - "La prestazione l'abbiamo fatta, ma non siamo riusciti a portare a casa una vittoria che sarebbe stata importante per la classifica, non vinciamo da quattro partite in campionato. I tifosi hanno scelto questa forma di protesta, bisogna solo rispettarla".

FUTURO E QUANTO DISPIACE PER I TIFOSI - "Avventura sarebbe al termine? Potete usare i termini che volete. Dobbiamo essere concentrati per fare bene fino alla fine. I nostri tifosi in questi anni sono stati un valore aggiunto. Avranno le loro motivazioni se hanno scelto questa protesta. Noi abbiamo le qualità per fare meglio, abbiamo la possibilità di finire bene il campionato".

MANCA EQUILIBRIO: ANALOGIE CON TORINO? - "Contro la Juve è stata una partita completamente diversa, non siamo andati mai in svantaggio lì. Oggi siamo andati sotto, abbiamo provato a recuperare palla alti e ci siamo anche riusciti spesso. Chiaro che quando sbagli tempo di uscita o gli avversari ti saltano rischi di avere un po’ di campo aperto. È stata una partita diversa che abbiamo gestito bene dopo i minuti del primo tempo. Anche sul secondo gol bisogna difendere meglio. Un peccato non aver vinto per quello che hanno messo in campo i miei giocatori. A Torino è stato un altro tipo di partita, oggi siamo stati obbligati a fare un altro tipo di partita. Se vuoi essere offensivo qualche rischio te lo prendi. Capirei la tua valutazione se avessimo preso il 3-3 in campo aperto ma non è così, eravamo piazzati e quello è l’errore nostro"..

IL 3-4-1-2 CON PULISIC DIETRO GLI ATTACCANTI - "Ho cambiato modulo perché le energie erano in calo, ho preferito inserire un difensore in più ma non ha prodotto il risultato che volevo".

QUANTO HA PESATO L'ELIMINAZIONE CON LA ROMA SUI GIUDIZI - "Ha inciso giustamente, era un nostro obiettivo. Si poteva fare meglio, in quelle due partite non siamo riusciti ad esprimerci e chiaro che nel bilancio finale della stagione ci sarà anche questa eliminazione che sarà un aspetto negativo".

LA SOSTITUZIONE DI LEAO TRA I FISCHI - "Quando faccio i cambi non penso di fare una cosa forte o di dimostrare qualcosa. Rafa è stato troppo poco dentro l’area avversaria, avevo bisogno di un attaccante esterno che lo facesse di più e Noah lo ha fatto. Non tutte le partite sono uguali e non tutte le prestazioni sono dello stesso livello".