Milan, piomba l'Anderlecht su Simic: avviati i contatti

Si muovono le pedine in casa Milan anche per quanto riguarda le operazioni in uscita. A farsi avanti è l'Anderlecht, formazione del campionato belga, che ha mostrato interesse per un giovane prospetto del reparto difensivo rossonero. Si tratta di Jan-Carlo Simic, centrale di difesa classe 2005 di nazionalità serba, che quest'anno ha trovato il gol all'esordio con la prima squadra.

CONTATTI AVVIATI - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'Anderlecht si è fatto avanti per il difensore milanista con un primo approccio. Ci sono infatti stati già contatti tra le parti, volti a sondare il terreno per una possibile operazione che porterebbe nuova linfa alla difesa del club belga.

IN SCADENZA - A dare forza al tentativo dell'Anderlecht è la situazione contrattuale di Jan-Carlo Simic, in scadenza di contratto con i rossoneri a giugno 2025. In assenza di un eventuale rinnovo e con la prospettiva di trovare più spazio da titolare in prima squadra, il difensore serbo potrebbe dunque accarezzare l'idea di un trasferimento in questa sessione di mercato.