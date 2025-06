Milan, preso un attaccante ex Juventus per Bonera

Il Milan ha concluso l'acquisto di Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del RB Salisburgo. Turco arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni e andrà a rinforzare la rosa del Milan Futuro allenato da Daniele Bonera. Turco, nato a Tortona il 15 gennaio del 2004 ed ex Primavera della Juventus, nell'ultima stagione ha giocato in prestito dall'RB Salisburgo al FC Liefering, con un bilancio di 13 presenze e 1 gol.

CHI E' TURCO - Campione d'Europa U19, Turco nel 2023 aveva lasciato la Juventus, rinunciando al salto in Next Gen, per abbracciare il progetto Salisburgo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Goal.com a fine 2023, Turco aveva spiegato così la sua scelta: "Ho scelto di cambiare - ci ha spiegato Nicolò - perché qui a Salisburgo la società crede tanto nei giovani, come si vede dalla prima squadra, fatta praticamente di Under 21. E' un'esperienza a livello calcistico ma anche di vita che ti forma e ti cambia in meglio. Una scelta che rifarei e che consiglierei a un altro giovane italiano".

