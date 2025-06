Milan, prima cena di mercato: sintonia Ibrahimovic-Tare, la strategia sui rinnovi e sul nuovo allenatore

Nel centro di Milano è nato il nuovo Milan. Con un nuovo innesto di esperienza e capacità come lo è Igli Tare ma senza stravolgere gli equilibri del gruppo di lavoro. La cena andata in scena ieri sera in un noto hotel del capoluogo meneghino ha anche un forte valore simbolico: con il dirigente albanese c'erano Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic. Quest'ultimo ha fatto gli onori di casa tra sorrisi, abbracci e segnali di fiducia nei confronti di quella che era la sua scelta sin dal giorno 1 del lungo casting per il ruolo di direttore sportivo.

TEAM DI LAVORO - I risultati dell'ultima stagione, con un disonorevole nono posto e la retrocessione in D del Milan Futuro, imponevano la necessità di riflessioni profonde sull'operato della dirigenza. La cena di ieri sera conferma la scelta del Milan di non cambiare nulla sulla struttura dirigenziale e sul modo di lavorare, quella di Tare è un'aggiunta importante ma che deve equilibrare il suo spazio operativo a quello che è il team di lavoro. Un nuovo Milan che nasce, quindi, sulla base del vecchio. Una scelta forte e allo stesso tempo sorprendente considerando la contestazione dei tifosi.

QUESTIONE RINNOVI - Una cena durata più di quattro ore dove sono state affrontate tutte le tematiche prioritarie, a partire dal discorso relativo ai rinnovi di contratto. Per Theo Hernandez il club non sembra orientato a fare sforzi importanti mentre il discorso è totalmente diverso in relazione a Mike Maignan e Christian Pulisic: sia il portiere francese che l'attaccante a stelle e strisce sono considerati pedine fondamentali per costruire un progetto vincente che rilanci il club.

ALLENATORE - Sulla questione allenatore i tempi non saranno brevi. L'idea è quella di aspettare ancora Vincenzo Italiano mentre sta sfumando definitivamente la pista che porta a Max Allegri, promesso sposo del Napoli. Le alternative non sono ancora state contattate ma restano in lista: Thiago Motta è sicuramente un'opzione credibile perché Igli Tare lo studia da anni e lo voleva già alla Lazio. In forte ribasso le quotazioni di Maurizio Sarri ( potrebbe tornare in orbita Lazio) e Roberto Mancini mentre su Gian Piero Gasperini non c’è convergenza totale.

REIJNDERS IN ATTESA - Tare nelle prossime ore avrà un confronto anche Reijnders per capire le reali intenzioni del centrocampista olandese. La trattativa con il Manchester City la sta gestendo Furlani in prima persona, i dialoghi sono in una fase avanzata anche se non è ancora arrivata l’offerta giusta: a meno di 70/75 milioni il club rossonero non intende scendere per il miglior centrocampista dell’ultima serie A.