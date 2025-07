Milan, prima offerta del Fenerbahce rifiutata per Pavlovic: i dettagli

Il Fenerbahce di José Mourinho vuole prendere un difensore centrale in questa sessione invernale di calciomercato. Nei giorni scorsi ha bussato alla porta del Milan per sondare la disponibilità a dialogare su Strahinja Pavlović, nazionale serbo arrivato in rossonero la scorsa estate per 18 milioni di euro più 2 di bonus dal Salisburgo.

OFFERTA RIFIUTATA - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Milan ha rispedito al mittente la prima offerta del Fenerbahce per Pavlovic che prendeva un prestito con diritto di riscatto. L’idea del club rossonero, in linea di massima, sarebbe quella di confermare Strahinja anche perché Thiaw dovrà restare fermo ai box almeno per una ventina di giorni. Solo un’offerta superiore ai 18 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al Milan.

PAVLOVIC VUOLE RIMANERE - Nel mezzo di un dialogo tra club un ruolo determinante lo assume il giocatore stesso e le sue volontà. Quella di Pavlovic è di rimanere al Milan, la conferma è arrivato dal diretto interessato a Meridian Sport: “Fenerbahce? No, no. Resto a Milano”. Il club turco sembra aver mollato la presa dato che sta trattando, in queste ore, Diego Carlos dell’Aston Villa e Milan Skriniar del PSG.