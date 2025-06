Milan Primavera eliminato dal Sassuolo, che vince 3-0 e va in semifinale contro l'Inter

Si completa il quadro della Final Four Scudetto per il titolo di campione d'Italia Primavera. Il Sassuolo batte 3-0 il Milan e si qualifica in semifinale contro l'Inter. Dall'altra parte del tabellone lunedì sera la Roma sfida la Fiorentina, che ha vinto 4-1 contro la Juventus sempre al Viola Park. La finale è in calendario venerdì 30 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:30.

Campionato Primavera - Quarti di finale

Sassuolo-Milan 3-0

18' e 45' Knezovic, 35' Di Bitonto.

Fiorentina-Juventus 4-1

26' Baroncelli, 42' Biliboc (J), 45' Rubino, 81' Caprini, 95' Balbo.