Milan, pugno duro con Theo Hernandez: senza cessione può finire fuori rosa

Il Milan è pronto a usare il pugno duro con Theo Hernandez: senza cessione alle condizioni del club, il terzino francese può finire fuori rosa.

Il futuro dell'ex Atletico e Real Madrid tiene banco in casa rossonera, dove continuano frenetiche le manovre in uscita. Ufficiale quella di Tijjani Reijnders al ManchesterCity, vicina a chiudersi quella di YunusMusah al Napoli. E poi ci sono i due casi più spinosi e non risolti, Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 e con il discorso rinnovo ormai collassato. Il primo aveva detto sì al Chelsea, che non ha tuttavia raggiunto l'accordo con il Diavolo, il secondo ha ribadito il "no" all'Al-Hilal facendo così saltare un'operazione da circa 35 milioni di euro.

THEO VUOLE L'ATLETICO - Dietro il rifiuto al club della Saudi Pro League, la volontà di Theo Hernandez di tornare all'Atletico Madrid, con cui ha rapidamente trovato un accordo economico sull'ingaggio. Lontana invece l'intesa tra i club, perché la prima proposta dei colchoneros di inserire come contropartita tecnica l'ex Udinese Nahuel Molina è stata rispedita al mittente, così come i 17 milioni di euro offerti per il cartellino.

LA POSIZIONE DEL MILAN - Il Milan da parte sua è chiaro, nonostante il solo anno di contratto residuo non intende fare sconti e intende incassare dalla cessione di Theo Hernandez una cifra quantomeno vicina a quella messa sul piatto dai sauditi: 30 milioni di euro, questa la soglia da raggiungere per acquistare il terzino francese. Messaggio chiaro per il giocatore, per partire dovrà arrivare una proposta di questa entità altrimenti potrebbe restare fino a scadenza. In una situazione tutt'altro che rosea.

THEO HERNANDEZ FUORI ROSA AL MILAN? - Il Milan infatti è pronto a usare il pugno duro con Theo Hernandez dopo il rifiuto all'Al-Hilal e i derivanti mancati introiti. Se non arriveranno offerte vicine ai 30 milioni di euro, il terzino francese potrebbe essere messo fuori rosa dalla società rossonera ed escluso dal nuovo progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri. Separato in casa, almeno fino al concretizzarsi di una cessione ritenuta vantaggiosa per il Milan. Il rischio è concreto, Theo Hernandez spinge per l'Atletico ma senza una proposta più alta può restare fermo.