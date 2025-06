Allarme in casa Milan. Le ultime indicazioni che arrivano dal ritiro rossonero inducono a pensare che, nel big match delle 18 contro la Juventus, Paulo Fonseca dovrà rinunciare ad uno dei suoi top. Christian Pulisic, non è in fatti al meglio, a causa di una botta al polpaccio accusata con la sua nazionale ed è in fortissimo dubbio. Il giocatore americano è rientrato in Italia dopo le partite giocate con la sua nazionale: 90 minuti in campo e assist a Pepi nella vittoria degli Stati Uniti nella gara d’andata dei quarti di Nations League Concacaf con la Giamaica, quattro giorni al ritorno ha segnato il gol che ha sbloccato la partita uscendo a 20 minuti dalla fine con il punteggio già fissato sul 4-2 definitivo per l’Usa.



CHI PUÒ GIOCARE AL POSTO DI PULISIC - Se saranno confermate le indicazioni delle ultimissime ore, Pulisic non sarà rischiato, per evitare di perderlo per un periodo più lungo e dovrebbe comunque accomodarsi in panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Ruben Loftus-Cheek, che tornerebbe titolare dopo la gara di fine ottobre persa a San Siro con il Napoli. In quella partita aveva fatto la mezz’ala in un 4-3-3 senza Reijnders squalificato (e con Pulisic entrato nell’ultima mezz’ora), stavolta sarebbe spostato più avanti sulla trequarti proprio per sostituire l’americano.