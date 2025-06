Milan, Pulisic spremuto: niente Gold Cup con gli USA

Niente Gold Cup con gli Stati Uniti per Christian Pulisic. Il trequartista del Milan viene da una stagione lunga e faticosa. Secondo Fox Sports, salterà la competizione Concacaf con la nazionale statunitense in calendario dal 14 giugno al 6 luglio 2025. Gli USA sono nel girone 1 con Canada, Messico e Panama.

Classe 1998, Pulisic è arrivato al Milan per 20,8 milioni di euro dal Chelsea nel mercato estivo del 2023. Ha un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2027 con l'opzione per una stagione in più, i dirigenti rossoneri sono al lavoro per cercare di blindarlo con un nuovo contratto.

A una giornata dalla fine (sabato a San Siro arriva il Monza ultimo in classifica) in questa stagione Pulisic ha raccolto 49 presenze con la maglia del Milan segnando 17 goal e servendo 12 assist per un totale di 3564 minuti giocati. Più di lui sono scesi in campo soltanto altri 4 calciatori rossoneri: Maignan (4606'), Reijnders (5401'), Theo Hernandez (4095') e Fofana (3880').