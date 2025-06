Milan, può cambiare il mercato di Leao: il Barcellona sfida il Bayern per Nico Williams

Il Barcellona non si arrende per Nico Williams. Come riportato dal quotidiano catalano Sport, il direttore sportivo blaugrana Deco ha incontrato l'agente dell'attaccante esterno dell'Athletic Bilbao (classe 2002 e sotto contratto fino a giugno 2027). Il nazionale spagnolo ha aperto al Barça, facendo sapere che accetterebbe molto volentieri un trasferimento nella squadra del suo amico Lamine Yamal. Il quale, non a caso, ha pubblicato sui social una foto insieme a Nico Williams.

Sullo stesso calciatore ci sono anche Arsenal e soprattutto Bayern Monaco. Il club tedesco, campione di Germania, in alternativa a Nico Williams pensa al nazionale portoghese del Milan, Rafael Leao (classe 1999. Nessuno è incedibile per i dirigenti rossoneri, che però chiedono una cifra vicina ai 100 milioni di euro per il proprio attaccante, sotto contratto fino a giugno 2028 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all'anno: cifra che lo rende il calciatore più pagato di tutta la squadra, insieme al nuovo allenatore Massimiliano Allegri.