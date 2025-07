Milan, Reijnders rinnova fino al 2030: "Sono orgoglioso, è la mia seconda casa". I dettagli

Ora è ufficiale, Tijani Reijnders rinnova il proprio contratto con il Milan. Il centrocampista olandese è arrivato in sede a Casa Milan, come testimoniato dalle immagini video: il classe 1998 quest’anno si è rivelato indubbiamente il miglior giocatore per rendimento dei rossoneri, oltre che il miglior marcatore, a pari merito con Pulisic, con i suoi 12 gol stagionali.

IL COMUNICATO UFFICIALE - Questo il comunicato ufficiale diramato in serata dal club:

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Tijjani Reijnders fino al 30 giugno 2030.

Tijjani è al Milan dall'estate 2023, e con il suo dinamismo e la sua qualità è il cuore pulsante del centrocampo milanista.

L'olandese, dopo le 90 presenze e i 16 gol realizzati fino ad oggi, continuerà a indossare la maglia rossonera".

LE CIFRE E LA DURATA - L'ex AZ Alkmaar ha firmato il rinnovo di contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030, guadagnando circa 3 milioni e mezzo di euro, più bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Ingaggio raddoppiato rispetto agli 1,6 milioni che percepiva finora.

"SONO ORGOGLIOSO" - Queste le dichiarazioni dell'olandese: “Sono felicissimo del rinnovo, forza Milan. Sono orgoglioso, è come una famiglia. Sono concentrato sugli obiettivi futuri. Ci vediamo a San Siro, è un momento difficile ma dobbiamo rialzarci. Questa è la mia seconda casa".

LE PAROLE D'AMORE - Queste le parole con cui Reijnders aveva preannunciato il prolungamento dell'accordo, a France Football: "Il mio obiettivo più grande è vincere quanti più trofei possibile. Perché se gioco a calcio è per scrivere il mio nome nei libri di storia. Spero che ciò sia possibile al Milan, con cui presto estenderò il mio rapporto". Sono serviti diversi colloqui e un lungo scambio di mail, alla fine è arrivata la stretta di mano tra il papà-agente e i dirigenti rossoneri.

NESSUNA CLAUSOLA - Nel nuovo contratto di Reijnders non sarà inserita nessuna clausola rescissoria: di conseguenza, il prezzo di un'eventuale cessione potrà farlo solo il Milan e solo un'offerta davvero irrinunciabile potrebbe convincere i rossoneri a sedersi al tavolo delle trattative.

Dirigenti rossoneri che nella prossima sessione dovranno trovare soluzioni per rafforzare la squadra, valutando anche la possibilità di qualche cessione eccellente. Intanto, gli esperti stanno valutando le ormai complicate probabilità del Milan di chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni: le relative quote proposte dai siti scommesse potrebbero però riservare sorprese.