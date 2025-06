Milan, Reijnders resta nel mirino del Manchester City che molla Wirtz: costa troppo

Nuove sirene inglesi per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese del Milan resta nel mirino del Manchester City, alla ricerca di un centrocampista offensivo in vista della prossima stagione. Classe 1998, Reijnders è arrivato dall'AZ Alkmaar per 20,5 milioni di euro nel mercato estivo del 2023, dopo la cessione di Sandro Tonali al Newcastle per circa 60 milioni di euro. Finora ha segnato 19 goal in 103 presenze con la maglia del club rossonero. Che nello scorso mese di marzo lo ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2030 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno. Il Milan lo valuta 75 milioni di euro. Una cifra che rappresenterebbe il nuovo record di cessione per i rossoneri dopo quella nel 2009 di Kaká al Real Madrid per 67 milioni di euro. Tra l'altro proprio Kaká potrebbe entrare nello staff del suo ex allenatore Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile.Â

Intanto il Manchester City molla la presa su Florian Wirtz. Il club inglese allenato da Pep Guardiola ha abbandonato la trattativa per il trequartista tedesco classe 2003, perché ritiene eccessiva la richiesta da oltre 100 milioni di euro da parte del Bayer Leverkusen. A questo punto Wirtz è conteso da Liverpool e Bayern Monaco, dove può andare il difensore Jonathan Tah (quest'ultimo a parametro zero perché è in scadenza di contratto a giugno), mentre il Manchester City è pronto a virare sull'inglese Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest oltre a portare avanti i contatti per l'olandese Reijnders del Milan: due obiettivi paralleli e non alternativi.Â

Â