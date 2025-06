Milan, Reijnders si lega fino al 2030: quanto pesa a bilancio il rinnovo

Tijjani Reijnders ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Milan. Nel corso del pomeriggio della giornata di ieri, il centrocampista olandese ha posto la propria firma nero su bianco sull’accordo che da luglio avrà scadenza 30 giugno 2030 (prolungamento biennale rispetto all’intesa precedente che sarebbe scaduta nel 2028). Una notizia che era nell’aria già da tempo, ma che è stata resa ufficiale dalla società di Via Aldo Rossi.

Ma come impatterà questo rinnovo sui conti del club rossonero? I dati a disposizione e analizzati dai colleghi di Calcio&Finanza aiutano a definire quale tipo di impatto l’olandese avrà dal momento del deposito del contratto. Il costo storico di Reijnders per il Milan è di 20,5 milioni di euro, con un valore netto al 30 giugno 2024 pari a oltre 16,4 milioni. Dunque, tra quota ammortamento e stipendio lordo (2,23 milioni, basandosi gli 1,7 netti percepiti sino al prossimo giugno), l’ex Az Alkmaar è costato circa 6,34 milioni in questa stagione.

Al 30 giugno 2025, il valore netto di Reijnders sarà di circa 12,3 milioni di euro, con una quota di ammortamento che scenderà a 2,47 milioni di euro, dato che il nuovo accordo sarà depositato nel mese di luglio così da coprire l’arco temporale quinquennale sino al 2030 (il regolamento, in Italia, prevede che si possano fare contratti di massimo cinque anni).

A crescere e pesare sulle casse rossonere, invece, sarà l’ingaggio che sarà pari a 3,5 milioni di euro netti (si tratta di 4,59 milioni di euro lordi, considerando gli effetti positivi del Decreto Crescita di cui Reijnders continuerà a godere). Andando, dunque, a specificare il costo dell’olandese per la prossima annata, la cifra sarà pari a poco più di 7 milioni di euro.