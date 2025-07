Milan, resta libera la maglia numero 9: un'altra punta in arrivo, il nome caldo è Fullkrug

La notizia è il numero. L'ufficialità del passaggio al Milan di Alvaro Morata era attesa dai tifosi come il Natale, quello che in pochi si aspettavano però è che l'attaccante spagnolo prendesse la maglia con il 7 sulla schiena, che in rossonero non può che riportare alla menteil fenomeno Andriy Shevchenko, tra l'altro spesso definito dall'ex Juventus come il proprio idolo calcistico: numero tra l'altro che lo spagnolo ha avuto già nella propria carriera, con la Nazionale spagnola, mentre nei club ha indossato il 21 nella Juventus e nel Real Madrid, il 29 al Chelsea prima di essere ceduto, il 22 e il19 all'Atletico Madrid e il 9 nella Vecchia Signora e nei Colchoneros.

LA 9 DI GIROUD RESTA LIBERA - Una scelta, da parte del Milan, che fornisce importanti indicazioni in chiave mercato: la numero 9 che è stata di Olivier Giroud, il bomber in grado di spezzare la "maledizione" che attanagliava gli attaccanti rossoneri che in precedenza avevano scelto quella maglia nel post Filippo Inzaghi, rimane libera, per essere indossata da un attaccante che verrà. La numero 7 è stata invece liberata da Yacine Adli, che ora vestirà la 94, e che è sul mercato.

FULLKRUG IL NOME CALDO - Nell'ambito di questo tipo di discorso, Furlani, Ibrahimovic e Moncada rimangono vigili sulle trattative già impostate: dopo il flebile interessamento per Tammy Abraham della Roma, il nome caldo è quello del tedesco classe 1993 Niklas Fullkrug, con il quale i discorsi sono già stati avviati e che non vede l'ora di vestire la maglia rossonera. Il Borussia Dortmund chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni, il Milan vuole chiudere a meno per il 31enne panzer di Hannover, che sarebbe perfetto per completare il reparto offensivo. Ma soprattutto per indossare la 9, rimasta libera in sua attesa.

IL RINGRAZIAMENTO - Nel frattempo Morata, che al momento si sta godendo le vacanze con la sua famiglia, ha voluto ringraziare Adli con una storia Instagram: "Non ci conosciamo ancora ma hai fatto un bellissimo gesto con me. GRAZIE. Ci vediamo presto".