Milan, non solo Ricci: con il Torino si parla anche di Colombo

Il Milan avanza con decisione sull’obiettivo Samuele Ricci, ma non è l'unico tavolo aperto con il Torino: nei discorsi con i granata è entrato anche Lorenzo Colombo, rientrato a Milano dopo il prestito all'Empoli.

Ricci ha convinto tutti: Geoffrey Moncada che lo aveva segnalato e individuato già due anni, Igli Tare che lo apprezza dai tempi della Lazio e ora anche Massimiliano Allegri che è sempre più centrale nelle scelte sul mercato.

CONTATTI CONTINUI - Tare e Furlani hanno lavorato ai fianchi del Torino facendo scendere la valutazione da 33 milioni a 25 milioni: il Milan arriva a questa cifra per con i bonus. I contatti sono costanti e dopo l’accelerazione di questa mattina il Diavolo conta di chiudere l’affare Ricci al massimo tra questa sera e domani. Con il giocatore c’è già un accordo totale sul contratto blindato già dallo scorso mese di gennaio.

COLOMBO PER IL TORO - Lorenzo Colombo è tornato al Milan dopo l’esperienza all’Empoli. L’attaccante di Vimercate stuzzica la curiosità di Max Allegri che vorrebbe testarlo in ritiro. Ma attenzione all’opzione Torino, Vagnati ne ha parlato con Tare oggi. Il classe 2002 ha concluso l'anno in Toscana con 7 goal in 43 partite e, in Serie A, con le maglie di MIlan, Lecce, Monza ed Empoli è arrivato a 100 presenze e 15 reti.