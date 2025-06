Milan, rischia di sfumare un obiettivo in difesa: Moncada sfida la Juventus per Leoni

Il Milan è un cantiere aperto dove i lavori vanno avanti a ritmo lento. Talmente lento che rischiano di sfumare i primi obiettivi per la difesa: il Lipsia ha messo gli occhi su Cristhian Mosquera del Valencia. Il club tedesco è pronto ad accontentare le pretese del Valencia: il calciatore spagnolo ha già dato l’ok per il trasferimento.

OPERAZIONE DA 20 MILIONI - La trattativa tra il Valencia e il Lipsia è già a buon punto, Mosquera può trasferirsi in Germania per una cifra finale di 20 milioni di euro, bonus compresi. Sul classe 2004 stava lavorando da mesi Geoffrey Moncada, era uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto difensivo che sarà quello che vedrà più movimenti, sia in entrata che in uscita nella prossima stagione.

Ascolta "Milan su Leoni del Parma" su Spreaker.

SPRINT PER LEONI - Un nome sul quale il Milan sta lavorando con forza negli ultimi giorni è quello di Giovanni Leoni del Parma. Il classe 2006 piace tanto al club rossonero che vuole provate ad anticipare la concorrenza della Juventus. Per un innesto di personalità e grande prospettiva ma che ha già dimostrato di poter fare bene in Serie A.

Qui i Migliori bonus scommesse senza deposito immediato, la top 19 di Maggio 2025