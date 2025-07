Milan, Saelemaekers si toglie dal mercato: "Contento di essere tornato, voglio restare". Ecco dove può giocare con Allegri

Il fantasista belga è tornato al Milan al termine del prestito con la Roma e ha intenzione di rimanerci a lungo: questo le parole sul suo futuro

Alexis Saelemaekers ha le idee chiare sul proprio futuro e al termine del primo allenamento con il Milan dopo il ritorno dal prestito con la Roma - con cui ha chiuso la stagione con 7 goal e 7 assist in 32 presenze complessive in tutte le competizioni - il fantasista belga ha speso parole al miele per il club rossonero, spegnendo le voci di calciomercato. Intervistato da Milan Tv, il classe 1999 ha confermato la sua volontà di restare a Milano nelle prossime stagioni.

LE PAROLE - Queste le dichiarazioni a riguardo: "Sono contento di essere tornato, mi è mancato il Milan. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno. È stata un’esperienza per me andare in prestito in altri club, mi ha fatto crescere anche questo. Ho questa sensazione di riprendermi qualcosa qui e spero di farlo con tutta la squadra. È sempre bello rivedere tutta la gente qua di Milanello, è come una famiglia. Sono contento anche per questo".

LA CARTA IN PIU' DI ALLEGRI - Sappiamo che al nuovo allenatore del Milan Allegri piacciono molto i giocatori duttili, capaci di ricoprire diversi ruoli. E in questo Saelemaekers è sicuramente una grande risorsa, visto che è in grado di ricoprire più ruoli. Non è, quindi, da escludere che nella testa di Max possa vacillare l'idea di schierare il belga nel ruolo di terzino destro, specialmente alla luce degli addii di Florenzi e Walker. Più probabile, però, che Alexis parta nel suo ruolo naturale di esterno di destra alto.