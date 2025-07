Samuele Ricci è arrivato a Milano, pronto a iniziare la sua nuova avventura al Milan. Un'operazione definita nei giorni scorsi per la felicità di Max Allegri che ha il suo play davanti alla difesa. Sull'ex Torino c'era anche l'Inter

In attesa di Luka Modric, il Milan è pronto a ufficializzare il suo primo colpo in entrata: Samuele Ricci dal Torino. Come raccolto dal nostro inviato, il centrocampista della nazionale azzurra è arrivato a Milano in tarda serata per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Un trasferimento voluto fortemente dal classe 2001, nonostante diverse richieste dall'estero e un forte gradimento anche da parte dell'Inter, e concluso dopo mesi di trattativa serrata tra i due club.

I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE - Ricci lascia il Torino dopo due anni e mezzo ed è pronto a mettere la firma su un contratto di 4 anni con opzione per la quinta stagione. L'accordo con il club rossonero prevede un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro, bonus compresi, a salire. Tra Milan e Torino l'intesa è stata trovata per 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Nelle idee di Allegri Samuele sarà il classico numero 6, il play davanti alla difesa, un ruolo da sempre centrale nelle idee di calcio del tecnico livornese.

IL PROGRAMMA - Giovedì mattina alle ore 8:00 sono in programma le visite mediche di Ricci con il Milan presso la clinica privata la Madonnina. Successivamente Samuele sosterrà i test per l'idoneità sportiva e poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni. Lunedi 7 luglio è previsto il primo contatto ufficiale con Milanello nel giorno del raduno e del via alla stagione agonistica. Una stagione importante per un talento in fase di decollo: Ricci riparte dal Milan.