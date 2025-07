Milan, Santiago Gimenez ha detto sì: tutte le cifre. Nuovi contatti col Feyenoord nelle prossime ore

Quella di oggi potrebbe essere una giornata importante per il futuro di Santiago Gimenez. Il Milan ha deciso di provare il colpo in questa finestra di mercato, di anticipare a gennaio l'investimento per l'attaccante e il messicano del Feyenoord a oggi è la prima scelta. Abraham e Morata, per ragioni diverse, non hanno convinto, Camarda è ancora acerbo, Ibrahimovic ha capito che il problema 9 è stato sottovalutato, che serve una soluzione ora. Per evitare di buttare al vento la stagione. Non è semplice, per i limiti economici e di lista, ma un tentativo concreto verrà fatto già nelle prossime ore, quando sono previsti nuovi contatti con il il club olandese. Feyenoord che parlerà oggi anche con l'agente Rafaela Pimenta e con il padre, che curano gli interessi del giocatore.

Il Milan ci spera e parte già da una buona posizione: ha il sì del giocatore, che a Milano farebbe un salto di qualità dal punto di vista dell'ingaggio, che in Olanda è di poco meno di 1 milione di euro più bonus e in Italia dovrebbe essere tre volte tanto. Convincere il Feyenoord non sarà facile, Gimenez, che ha passaporto italiano e quindi non avrebbe problemi di tesseramento, è considerato fondamentale per raggiungere gli obiettivi stagionali. Per lasciarlo partire servono 50 milioni di euro, una cifra che il Milan non vorrebbe pagare.

Moncada e Furlani vogliono Gimenez con lo sconto, ma prima di presentare un'offerta devono fare cassa. Cedere quei giocatori che non rientrano nei piani, come Emerson Royal, per il quale c'è l'interesse di Galatasaray, Fulham ed Everton, Pavlovic, Loftus-Cheek e Jovic. I prossimi giorni saranno decisivi, anche per capire se il Marsiglia farà un tentativo concreto. La squadra allenata di De Zerbi pensa a Gimenez per sostituire Elye Wahi, in partenza per l'Eintracht Francoforte per sostituire Omar Marmoush, prossimo rinforzo del Manchester City di Guardiola.