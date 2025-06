Milan, sarà contestazione prima di Milan-Monza: appuntamento davanti alla sede, cosa succederà a San Siro

I pessimi risultati ottenuti dalla formazione rossonera nel corso di questa stagione, uniti al generale clima di protesta nei confronti dell'operato di società e dirigenti, porteranno ilLe iniziative che animeranno il pomeriggio e la serata che coincidono con l'ultimo impegno ufficiale di Leao e compagni prenderanno forma sia nei pressi della sede del club che, successivamente, allo stadio.

Con un primo comunicato pubblicato nella giornata di ieri, la Curva Sud milanista chiamava a raccolta i tifosi per far sentire la propria voce: "Per tutti i Milanisti che hanno a cuore il futuro del nostro Milan: ritrovo ore 17.00 sabato pomeriggio prima di Milan-Monza nella piazza di Casa Milan. Serve la massima partecipazione da parte di tutto il popolo rossonero".

Quello che accadrà davanti alla sede della società rossonera sarà il prologo – come ha successivamente fatto sapere la Curva Sud – per un altro atto di protesta, che però si svolgerà all'interno dello stadio di San Siro: "Da Casa Milan ci sposteremo tutti allo stadio dove entreremo per il primo quarto d'ora, facendo sentire anche dentro San Siro le nostre ragioni, per poi abbandonarli, lasciandoli soli con la loro vergogna. Con la civiltà e la correttezza che ci contraddistinguono da sempre e nel rispetto del pensiero di tutti, sabato sarà fondamentale la presenza massiccia in entrambe le iniziative, per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile da parte di tutto il popolo rossonero!".

Si preannuncia dunque un clima particolarmente caldo in occasione di Milan-Monza, nonostante proprio in queste ore la dirigenza rossonera sia al lavoro per definire la nomina del nuovo direttore sportivo Igli Tare e a breve avvierà la ricerca dell'allenatore che andrà a prendere il posto di Sergio Conceiçao. Con la Curva destinata ad abbandonare gli spalti 15' dopo il fischio di inizio del match, c'è grande curiosità per quello che sarà il comportamento del resto della tifoseria, che durante la stagione non ha fatto mancare la propria partecipazione nei momenti nei quali la contestazione è stata rivolta principalmente alla figura del patron Gerry Cardinale.

