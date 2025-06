Milan, Scaroni a Boban: "La nostra dirigenza non capisce di calcio? Forse parla di sé stesso"

Paolo Scaroni risponde per le rime a Zvonimir Boban. Il presidente del Milan ha dichiarato in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di stasera a Roma: "Decisiva per il futuro del Milan? Insomma, ci auguriamo il meglio come sempre. Lasciatemi andare che sono piuttosto ansioso. Una risposta a Boban? Cos'ha detto? Che la nostra dirigenza non capisce di calcio? Lui forse parla di sé stesso".

Boban aveva parlato così del presidente rossonero in un'intervista concesso a Milan Hello, il canale YouTube del giornalista Andrea Longoni: "Scaroni? È una persona che non dovrebbe mai essere nel calcio, non c'entra nulla con il calcio e col Milan seppur sia un grande manager. Una volta eravamo allo stadio con Maldini, che gli spiegava come io avessi lavorato anche nella Fifa e quindi potessi rendermi utile anche in Lega. Allora Scaroni mi ha chiesto di mandargli il mio curriculum, ovviamente io l'ho mandato a quel paese, l'ho buttato fuori dal mio ufficio e gli ho detto 'ma che ca*** ci fai tu nel calcio? E lui mi ha detto perché avrebbe dovuto sapere cosa ho fatto io nella vita. Io gli ho risposto che non deve, ma che allora anch'io non devo portargli rispetto. Lui l'ha fatto in una maniera naturale, neanche rendendosi conto secondo me. Al momento ho reagito, ma poi non me la sono neanche presa più di tanto".