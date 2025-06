Milan, se arrivi nono c'è il Bari ai trentaduesimi di Coppa Italia: quando si giocherà

A 90' dalla fine della Serie A, il Milan ha la certezza che non giocherà in Europa. Il ko di Roma è solo l'ultima delusione della stagione e arriva dopo quello con il Bologna, sempre all'Olimpico, che ha portato i rossoblù a vincere la Coppa Italia. E proprio con la nuova edizione di Coppa Italia potrebbe partire la prossima annata dei rossoneri.

Dovessero Leao e compagni arrivare dietro alla Fiorentina infatti sarebbero loro a dover riscendere in campo, già ad agosto, per i preliminari di Coppa Italia. Con il Bologna, vincitore in carica e quindi già al tabellone principale da testa di serie numero uno, i 32esimi sono dunque appannaggio di viola o rossoneri che si stanno giocando i posti che vanno dal settimo al nono.

Se il Milan chiuderà nono quindi - o anche nel caso in cui dovesse arrivare ottavo ma davanti al Bologna - giocherà il turno preliminare di Coppa Italia ad agosto. Da regolamento infatti le prime otto del campionato si qualificano direttamente agli ottavi di finale in programma tra dicembre e gennaio. Per quelle che invece non riescono a centrare questo obiettivo, ci sono due ulteriori turni preliminari da disputare.

Una cosa questa capitata allo stesso Napoli di Conte che ha iniziato la stagione con i trentaduesimi contro il Modena (battuto ai calci di rigore) e poi con i sedicesimi contro il Palermo. Per evitarlo, il Milan dovrà arrivare davanti ai viola che, a 90' dalla fine, hanno due punti di vantaggio (a pari punti i rossoneri finirebbero dietro per gli scontri diretti a sfavore). Per farlo dovrà battere il Monza a San Siro nell'ultima giornata di campionato e sperare che la Fiorentina perda a Udine.

Se saranno 32esimi, il Milan li affronterà a San Siro contro il Bari. Il tabellone della Coppa Italia infatti prevede che la nona classificata della Serie A affronti la nona della B, ossia proprio i pugliesi. La vincente di questo match poi giocherà contro chi passerà tra la 17esima della A e la Juve Stabia.