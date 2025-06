Milan, se il nuovo allenatore cambiasse il futuro di De Ketelaere?

Un mese per decidere, forse qualcosa di meno. Charles De Ketelaere non ha ancora scelto se restare all'Atalanta, che ha la possibilità di riscattarlo (senza controriscatto) dal Milan pagando 22 milioni di euro (più altri 4 di bonus) o se spingere per tornare al Meazza, per vivere una stagione finalmente da protagonista. Una decina di giorni fa, dopo il gol al Monza nel successo 2-1 dei bergamaschi, non aveva risposto in maniera esplicita a una domanda precisa sul futuro, di fatto lasciando una porta aperta: "Mi sento bene da tempo. Il futuro? Stiamo facendo una bella stagione, finiamo questa e poi vedremo".

Quel "poi vedremo" nasconde una riflessione, che il belga pagato 35,5 milioni di euro dal Bruges nel 2022, intende fare. A Bergamo sta bene, ha finalmente lo spazio che si sente di meritare e grazie a Gasperini gioca più vicino alla porta, da seconda punta, il ruolo che preferisce, ma il Milan è sempre il Milan, e in estate lo scenario potrebbe essere diverso. Al timone non ci sarà più Pioli, con il quale ha fatto fatica a giocare con continuità, al suo posto potrebbe arrivare una nuova guida tecnica, con altri piani e altre idee. Che potrebbe convincerlo a tornare indietro.

E' vero che l'Atalanta può trattenere De Ketelaere, ma non farà questo passo senza l'ok del belga. Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, ai microfoni di Sportmediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina lo ha esortato a "confermare la casa di Bergamo, perché è una città bellissima dove si sta molto bene", ogni discorso è però rimandato a fine stagione. Ora conta solo il campo, le semifinale di Europa League con il Marsiglia, la finale di Coppa Italia contro la Juventus e la corsa alla prossima Champions League. Tutto verrà deciso, insomma, a fine maggio, ma prima dell'Europeo. De Ketelaere vuole partire per la Germania con la testa libera e il futuro definito.