Milan, segnale da Theo Hernandez: rinuncia a un giorno di ferie per allenarsi, l'idea di Fonseca per la Roma

"Theo è con noi. Penso che Jimenez ha fatto una bellissima partita. Deve continuare a giocare: così è giusto per me. Theo, che ha lavorato bene, deve aspettare per ritornare. E' una questione fisica". Aspettare. È soltanto una questione fisica. Ripartiamo dalle dichiarazioni del tecnico del Milan Paulo Fonseca (a Dazn, prima della sfida vinta 0-1 contro l’Hellas Verona) per sottolineare il momento di difficoltà di Theo Hernandez.

Nel match del Bentegodi, l’allenatore lusitano ha rinunciato per la seconda volta consecutiva al laterale francese, scegliendo, così come con il Genoa, di lasciarlo in panchina e dare spazio, minutaggio e fiducia ad Alex Jimenez, autore di due prestazioni altamente positive sotto ogni punto di vista. Destino ha voluto poi che, a Verona, Rafael Leao accusasse un problema di natura muscolare e che Fonseca abbia necessariamente dovuto inserire Theo, ma è chiaro che, in questo momento, il transalpino ex Real Madrid non sia un titolare inamovibile della formazione rossonera.

TENSIONE – Nel corso delle scorse giornate, sulle colonne di Calciomercato.com, abbiamo riportato l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport sul momento delicato che sta intercorrendo tra Paulo Fonseca e Theo Hernandez. Da una parte, il tecnico non è felice dell’atteggiamento e delle prestazioni fornite nell’ultimo periodo dal proprio vice-capitano, tanto da redarguirlo di fronte ad alcuni compagni di squadra, cercando di sortire i medesimi effetti che la panchina è riuscita a dare a Rafa Leao, rilanciatosi dopo le opache partite disputate nella prima parte dell’annata.

Dall’altra, l’ex Real Madrid non sta vivendo al meglio questa situazione del tutto nuova nella sua avventura rossonera: mai come oggi Theo è risultato essere non indispensabile nella gerarchia e nelle rotazioni della squadra meneghina. Tuttavia, sembra che la cura adottata da Fonseca e le dichiarazioni fornite a mezzo stampa stiano cominciando a far sortire gli effetti desiderati.

VOGLIA DI TORNARE – Se davvero, dunque, la questione fisica è il principale motivo dell’allontanamento dagli 11 titolari, ecco che Theo non più alcuna voglia di aspettare e ha deciso di lanciare un segnale importante a tutto il mondo Milan e al proprio allenatore in particolare. In vista della partita contro la Roma (domenica 29 dicembre, ore 20.45, a San Siro), Fonseca ha programmato qualche giorno di riposo – ieri compreso – fissando la data della ripartenza degli allenamenti al 26 dicembre, permettendo così ai giocatori di passare questi giorni di festività assieme alle proprie famiglie.

Theo, tuttavia, vuole dimenticare il prima possibile questo momento complicato e desidera ritornare alla forma migliore nel minor tempo possibile. Per questo motivo, il francese ha scelto ieri di presentarsi comunque a Milanello (insieme ad altri compagni, tra cui l’appena tornato in gruppo Ismael Bennacer), rinunciando a un giorno di ferie e svolgendo una seduta personalizzata – con l’aiuto di un membro dello staff rossonero – per dare seguito al proprio programma stilato per ritrovare lo smalto dei tempi migliori. Una scelta di carattere e di determinazione in vista di una serie di impegni di assoluto livello per il Milan, pronta ad affrontare prima la Roma (dove Fonseca potrebbe rispolverare Theo dal 1', complice anche la possibile assenza di Leao) e poi la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.

E IL FUTURO? - In questo contesto, si inserisce anche il discorso relativo al rinnovo. Il blitz milanese di Quilon, agente dell'ex Real Madrid, è stato utile per dare una accelerazione nella trattativa anche se l'accordo ancora non c'è. Anzi, le parti non sono così vicine e serviranno nuovi incontri. ogni dettaglio, in questa fase, può fare la differenza, ricordando come Theo abbia un contratto in scadenza al 30 giugno 2026.

L’idea rossonera - anche per evitare insidie provenienti dalle big europee come Manchester United, Real Madrid, Bayern Monaco o PSG - è blindare il giocatore con un accordo lungo, sfruttando i vantaggi del Decreto Crescita, norma ancora applicabile al francese sino al 2029, aumentando la cifra salariale a un ingaggio vicino a quanto percepito da Leao. Contatti costanti, ma intanto Theo cerca la forma migliore per il bene suo, di Fonseca e del Milan.