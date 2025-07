Milan, sempre più Walker: contatti continui, trovata un'intesa

Nel gennaio del 2020 il Milan di Maldini e Massara decise di puntare su Ibrahimovic e Kjaer per portare leadership e mentalità vincente a un gruppo carente in quei principi fondamentali per un club come quello rossonero. Esattamente cinque anni dopo Zlatan, divenuto nel frattempo dirigente, sceglie di portare avanti la stessa idea con l’avallo di Sergio Conceiçao: la scelta è ricaduta sull’attuale capitano del Manchester City, Kyle Walker, 35 anni a maggio. WALKER VUOLE IL MILAN - Il grande entusiasmo che Walker ha mostrato verso l’opzione Milan ha fatto breccia nei cuori del team mercato rossonero: i contatti vanno avanti da giorni e nelle ultime ore è stata trovata una base d’intesa per un contratto biennale da circa 4 milioni più bonus a stagione. Kyle in questo momento ha dato priorità assoluta al Milan e spera di concludere presto il suo contratto con il Manchester City: ha già comunicato al club inglese la volontà di provare un’esperienza all’estero.

TEMPISTICHE - Walker sa che il Milan attende una risposta da Rashford e che può tesserare solo un giocatore britannico in questa finestra di mercato invernale. Il tempo gioca a favore del difensore che, secondo le idee del Milan, potrebbe giocare sia da terzino che da centrale o da braccetto in una difesa a tre. Il Diavolo non vuole aspettare Marcus all’infinito e sta valutando concretamente la possibilità di chiudere subito il colpo Walker, ore decisive.