Milan, senti Gimenez: "Mi vedrete anche nella prossima stagione"

Santiago Gimenez, centravanti del Milan, parla del suo futuro, che vede ancora legato alla maglia rossonera

Santiago Gimenez, dopo la Gold Cup e in attesa di tornare a Milanello dopo le vacanze, parla del suo momento e del suo futuro nel corso di un'intervista rilasciata a Fox Sports Mexico. Di seguito le parole del centravanti del Milan, riportate da Milannews.it.

ANCORA MILAN - "Ogni anno mi hanno accostato a diverse squadre, ogni volta che c'è una squadra interessata cercano di togliermi dalla squadra in cui sono, ma mi vedrete al Milan nella prossima stagione".

LA NAZIONALE - "Punti sempre a giocare il maggior numero di minuti possibili. La verità è che non ho giocato come mi aspettavo o volevo, ma sono molto contento del risultato. Si vede la fiducia nella squadra. La vedo molto solida, e credo molto nel ct Aguirre e nel suo staff tecnico, quindi sono fiducioso che qualsiasi decisione prende è la migliore. Aguirre è molto saggio, ha una grande esperienza. Il suo calcio può piacere o meno, ma è contagioso e si vede sul campo . L'undici titolare corre, e anche chi entra corre, e questo conta molto. Abbiamo costruito un gruppo molto competitivo. Penso che ce la possiamo giocare con tutti, non ci tireremo indietro con nessuno".

IL MONDIALE - "Alla fine, è calcio, tutto può succedere, e io voglio sognare in grande. Cerco sempre di crederci. Sono sicuro che faremo un grande Mondiale e faremo la storia. Mi pongo l'obiettivo più grande possibile, ed è diventare campione del mondo . So che molti diranno che è quasi impossibile, ma il Leicester è stato campione della Premier League anche se tutti dicevano che era impossibile".

SU JOVIC - Su Luka Jovic, per il quale si parla di un eventuale trasferimento in Messico, al Cruz Azul: "Sarebbe un grande rinforzo. E' un numero nove letale, è un killer in area di rigore".