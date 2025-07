Il papà di Jovic: “Besiktas e Trabzonspor? Corretto, ma dovrebbe restare al Milan”. Cosa filtra sul futuro

Dopo mesi e mesi trascorsi tra panchina e tribuna Luka Jovic si sta trasformando nell’arma in più di Sergio Conceicao per questo finale di stagione. Due gol nelle ultime due uscite in serie A, una forma fisica brillante e il sostegno di tutti i compagni: l’attaccante serbo si è ribellato a un destino che lo voleva ai margini del Milan. E ora tutto torna in discussione, proprio a partire dal suo futuro in rossonero.

FIDUCIA - Uno Jovic così determinato e determinante può dire ancora la sua in rossonero. Specialmente se schierato nel suo ruolo naturale di seconda punta come successo nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Il primo a pensarla così è papà Milan che ha parlato così al portale serbo a Srpski Telegraf: "Besiktas e Trabzonspor interessati a lui? Tutto corretto. Dovrebbe restare al Milan, ma se all'interno del club cambiano tante cose, non c'è altra scelta".

LA SITUAZIONE - Jovic e la Turchia si sono sfiorati già la scorsa estate quando il Milan lo aveva proposto al Fenerbahçe di Josè Mourinho che poi decide di puntare sull’attaccante marocchino ex Siviglia Yossouf El Nesyri facendo decadere così l’opzione. Per la prossima stagione ci sono, appunto, il Besiktas di Ciro Immobile e il Trabzonspor ma la priorità di Jovic resta il Milan che può esercitare l’opzione per il rinnovo annuale entro gli inizi del mese di luglio. L’ex Real Madrid attualmente percepisce un ingaggio da 1,3 milioni di euro netti e farà di tutto per convincere il Diavolo a puntare ancora su di lui puntando su un grande finale di stagione. Ma altresì con la consapevolezza che la decisione verrà presa dal nuovo direttore sportivo e dal nuovo allenatore.