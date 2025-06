Milan, senti Morata: "Farò di tutto per tornare al Getafe. Galatasaray? Altri sei mesi, poi non so cosa succederà"

Alvaro Morata scopre le carte per il proprio futuro: "Farò tutto il possibile per tornare al Getafe. Galatasaray? Ho ancora sei mesi lì, ma non so cosa succederà".

Lo scorso febbraio l'esperto attaccante ha lasciato il Milan dopo pochi mesi e i 13 milioni di euro versati la scorsa estate per strapparlo all'Atletico Madrid. Un matrimonio che non ha funzionato e così l'addio a sorpresa: il 2 febbraio è passato al Galatasaray in prestito oneroso (6 milioni di euro subito nelle casse rossonere) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro pagabili in sei rate da esercitare entro il 15 gennaio 2026; oppure, in alternativa, opzione per prolungare il prestito fino al 30 giugno 2026, con il diritto di riscatto che in questo caso salirebbe a 9 milioni di euro.

A Istanbul il centravanti ex Juventus, Real Madrid, Atletico e Chelsea si è rilanciato con 6 goal in 12 presenze, un percorso che faceva ipotizzare anche un prolungamento dell'esperienza in giallorosso. Qualcosa, però, è cambiato. E ora arrivano dichiarazioni dello stesso Morata, che prima della semifinale di UEFA Nations League contro la Francia ha rivelato a Jugones la propria ambizione per il futuro: tornare al Getafe, squadra con cui ha giocato nelle giovanili. Parole che mettono in discussione il futuro in Turchia e i termini dell'accordo con il Milan.

PROSSIMO CLUB IN SPAGNA? - "Direi il Getafe".

GALATASARAY - "Ho ancora sei mesi al Galatasaray, ma dopo non so cosa succederà. Certo mi piacerebbe tornare in Spagna".

PER LA FAMIGLIA - "Vorrei tornare in Spagna, sceglierò ciò che renderà più felice la mia famiglia".

LE VOCI SUL SIVIGLIA? - "Non è vero, almeno che io sappia. Ma il Siviglia è un club enorme: come potrei escluderlo?".

INSISTE SUL GETAFE - "Farò tutto il possibile per giocare nel Getafe, ma ora non è il momento di farlo".