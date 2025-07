Milan senza nazionali italiani, tra il rimpianto Tonali e le ultime su Ricci

Il Milan non fornisce giocatori alla Nazionale italiana, almeno per il momento. Allo stesso tempo, in occasione della gara di ritorno in Germania domenica sera per i quarti di finale in Nations League, il ct Spalletti è pronto a schierare in campo tre ex calciatori rossoneri: Gigio Donnarumma in porta, Sandro Tonali a centrocampo e il figlio d'arte Daniel Maldini in attacco.

L'autore del goal del momentaneo vantaggio nell'andata contro i tedeschi giocata giovedì scorso a San Siro è il più rimpianto dai tifosi, che lo ricordano come un trascinatore nella stagione dello Scudetto vinto nel 2022. Un anno dopo Tonali viene ceduto al Newcastle per quasi 60 milioni di euro, nella stessa campagna trasferimenti che porta a Milano i due migliori giocatori per rendimento in questa stagione: Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, ingaggiati per una ventina di milioni di euro a testa. Semmai gli errori commessi quell'estate sono gli acquisti, più o meno allo stesso prezzo, di Yunus Musah e Samuel Chukwueze.

Tornando ai giorni nostri, sul mercato il Milan ha intrapreso una strada che può portare a un altro nazionale italiano: Samuele Ricci, pronto a riprendersi il posto in cabina di regia al fianco di Barella e Tonali domenica sera a Dortmund. I dirigenti rossoneri hanno già allacciato i contatti con l'entourage del calciatore, che ovviamente vede di buon occhio un suo eventuale trasferimento da Torino a Milano. Però bisogna fare i conti con la possibile concorrenza dell'Inter e con la richiesta di Urbano Cairo, che per Ricci vuole una trentina di milioni di euro. Nel caso dovessero arrivare delle offerte intorno a queste cifre, il presidente granata lo lascerebbe partire, come promesso in occasione del rinnovo del contratto fino al 2028 firmato lo scorso gennaio.