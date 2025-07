Milan, settimana importante per Javi Guerra: tutti gli scenari per il futuro

Il club spagnolo prova a blindare il suo gioiello per resistere al probabile nuovo assalto dei rossoneri. Che però prima devono fare cassa con Musah e non solo

La prima fase del calciomercato del Milan è partita all'insegna della ricerca di profili per il centrocampo che consentano a Massimiliano Allegri di disporre di giocatori in grado di garantire una fase difensiva decisamente più accorta rispetto a quella ammirata nell'ultima tribolata stagione, ma anche un controllo del gioco più spiccato. In questa ottica nasce l'interesse di lunga data per Samuele Ricci - acquistato per 25 milioni di euro, bonus compresi, dal Torino - la scommessa su Luka Modric e l'investimento importante che soprattutto il ds Igli Tare è disposto a sostenere per Ardon Jashari, obiettivo prioritario dell'ex dirigente della Lazio ed entrato in una fase clou della contrattazione dopo la decisione del Bruges di escluderlo dall'amichevole col Celtic Glasgow del weekend e dalla tournée inglese in attesa di evoluzioni sul suo futuro. Una serie di operazioni che non andrebbero a togliere spazio ad un altro calciatore da settimane nei radar rossoneri: Javi Guerra, centrocampista classe 2003 in forza al Valencia e recentemente protagonista con l'Under 21 della Spagna agli Europei di categoria.

La prossima settimana sarà molto importante su questo fronte in quanto, come riferisce Matteo Moretto, il Valencia incontrerà il giocatore ed il suo entourage per delineare la strategia migliore, al cospetto di una serie di interessi concreti che si sono palesati ultimamente. Quello del Milan, che è di vecchia data e che risale già all'estate 2024, e di un altro paio di formazioni (un anno fa, Javi Guerra fu molto vicino al trasferimento all'Atletico Madrid, per esempio). La volontà della società spagnola, che ha visto crescere il talento del centrocampista nel proprio settore giovanile, sarebbe di trattenerlo ancora a lungo: l'attuale contratto scade nel giugno 2027 e, per mettersi al riparo da cattive sorprese, proverà a sottoporgli un prolungamento a lunga scadenza con un adeguamento al rialzo dell'ingaggio. Un tentativo che potrebbe tuttavia non soddisfare le richieste di Javi Guerra e dei suoi agenti che, consci della presenza sullo sfondo del Milan e di altri club, punta ad ottenere un riconoscimento importante al valore del calciatore, che nella stagione da poco andata in archivio ha disputato 38 partite tra campionato e coppa, con un bottino di 3 reti ed altrettanti assist.

Il Valencia è pronto tuttavia a delineare una exit strategy qualora Javi Guerra desse segnale di voler puntare ad uno step ulteriore nella propria carriera e ad accetare la sfida di mettersi alla prova in una società con ambizioni più importanti. Nel caso in cui non si arrivasse alla fumata bianca nella trattativa per l'eventuale prolungamento, non ci sarebbe altra strada rispetto ad una cessione immediata, per non correre il rischio tra un anno di ritrovarsi in rosa un giocatore con appena 12 mesi di contratto valido e un potere in sede negoziale decisamente inferiore. Il Milan, che tra le squadre interessate al ragazzo è quella che ha mosso i passi più decisi, lo valuta complessivamente 25 milioni di euro, al netto dei bonus che sarebbero messi sul piatto per il Valencia. Al momento, con un centrocampo numericamente abbondante e la necessità di chiudere questa finestra di mercato in maniera bilanciata tra uscite ed entrate, servirebbe definire prima una cessione prima di andare all'assalto di Javi Guerra e il principale indiziato resta Yunus Musah. Lo statunitense è stato per qualche settimana un obiettivo del Napoli, che non ha tuttavia trovato un'intesa sul prezzo col Milan (che confida di incassare 25 milioni di euro più bonus), ma resta una possibilità per alcune formazioni di Premier League, tra cui West Ham e Nottingham Forest.

Dal canto suo, il Valencia prova a tenere duro anche su questo fronte e, nell'eventualità di una cessione obbligata senza rinnovo, proverà a massimizzare la sua partenza per poi muoversi con maggiore libertà per individuare un suo sostituto e non solo. Facendo leva sull'inserimento di altre squadre su Javi Guerra, gli spagnoli proveranno a strappare un prezzo complessivo intorno ai 30 milioni di euro. Il momento della verità si avvicina, col Milan spettatore interessato: i prossimi saranno i giorni di Ardon Jashari, ma la caccia ad un ulteriore centrocampista resta aperta più che mai.